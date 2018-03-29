Проверки пожарной безопасности в ТЦ Кузбасса вскрыли незначительные нарушения

НОВОКУЗНЕЦК, 29 марта. /ТАСС/. Проверки пожарной безопасности, начавшиеся в торговых центрах Кузбасса после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, позволили выявить мелкие недостатки, которые зачастую связаны с текучкой кадров и непрофессионализмом персонала, сообщил в четверг журналистам начальник Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона Александр Шибков.

"Критических замечаний (в проверенных торговых центрах Новокузнецка) нет, системы безопасности присутствуют везде, и установки пожаротушения, сигнализации. Нет вывода сигнала мониторинга на пульт, но мы сейчас будем требовать от каждого собственника [торговых центров] установки, чтобы исключить человеческий фактор - это уже решенный вопрос. Что касается замечаний, в основном это мелкие недостатки, которые вызваны текучкой кадров - персонал меняется, свои обязанности не знают, где-то, может быть, до них не довели действия при экстренной ситуации, не знают телефоны [экстренных служб], путаются люди в элементарных вещах", - сказал Шибков.

При этом он подчеркнул, что "самое главное - это чтобы выходы эвакуационные были открыты, первичные средства пожаротушения [были], умение ими пользоваться, пожарные краны, огнетушители. "Здесь все в порядке", - заключил он.

По его словам, проверки показали, что подготовка персонала, отвечающего за эвакуацию и пожарную безопасность, лучше в тех торговых центрах, где сотрудники - не наемные частные охранные предприятия, а собственные. "Они долгое время работают, поэтому и знаний хватает, чтобы помочь людям", - пояснил он.

Шибков отметил, что проверки провели в таких торговых центрах Новокузнецка, как "Глобус", "Ника", "Планета", "Парус" и "Полет". "По результатам проверки мы предоставляем все материалы в прокуратуру. Сводный акт проверок будет уже у них, и доводиться он будет до собственников помещений", - отметил начальник пожарно-спасательного гарнизона второго по значимости города Кемеровской области. Шибков добавил, что во время проверок сразу устраняются такие нарушения как заваленные выходы, отсутствие или неисправность огнетушителей.

Всего в плане проверок в Новокузнецке более 50 объектов. Это не только торговые центры, но и супер- и гипермаркеты. "Параллельно мы проверяем детские сады и школы", - добавил Шибков.

Проверки в Кемерове

Проверки торговых центров проходят и в Кемерове. Как сообщил ТАСС управляющий торгового центра "Аврора" Николай Шашков, в среду здание осмотрели сотрудники МЧС и прокуратуры Ленинского района.

"Был проведен осмотр документов, прошли по всем помещениям здания, по всем этажам. Осмотрены системы оповещения, пожаротушения, насосная станция, все пути эвакуации, огнетушители, аварийное освещение. Сотрудник МЧС проверял эвакуационные выходы, их ширину, то, что они открыты. Все проверено, осмотрено, все в рабочем состоянии, мы не услышали никаких замечаний", - сказал он.

Шашков добавил, что торговый центр открыт, но в нем, как и по всему Кузбассу, в знак памяти и скорби по жертвам пожара приостановили работу кинотеатра.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко в беседе с ТАСС добавила, что проверки торговых центров региона продолжаются, а их результаты станут известны к середине апреля.

Поручение Генпрокуратуры

Ранее сообщалось, что по поручению Генеральной прокуратуры во всех субъектах РФ проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС России. Завершить проверки планируется до 16 апреля.

Отмечалось, что специалисты надзорных органов министерства будут обращать особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Кроме того, будет оцениваться уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.