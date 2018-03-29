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Госдума разрешает собирать валежник без оформления разрешения

Общество
29 марта, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Сейчас сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг во втором, основном чтении законопроект, которым предлагается разрешить гражданам собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления разрешения на это.

Разработчиками инициативы выступили депутаты "Единой России, КПРФ и "Справедливой России" во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

В настоящее время сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Чтобы законно собирать валежник, необходимо получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней.

Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс РФ понятием "валежник", что, как отмечают авторы в пояснительной записке, "дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

Как отмечал Николаев, уполномоченные органы государственной власти не справляются с очисткой лесов от валежника, что негативно влияет на противопожарную ситуацию. "А правила сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки обычной древесины, и создается ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника", - говорил один из авторов.

"Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд", - уверен он.

Ко второму чтению законопроекта поступила поправка о вступлении в действие данных норм в случае их принятия с 1 января 2019 года.

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