Порядка 70 девятиклассников в 2018 году будут сдавать ОГЭ на татарском языке

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Порядка 70 выпускников девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) в Татарстане на татарском языке, еще 23 человека выбрали татарский язык и литературу в качестве дополнительного экзамена. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

"У нас девятые классы сдают четыре экзамена, из них два экзамена, русский язык и математика - обязательные, и два экзамена по выбору. Поэтому школьники Татарстана, выпускники девятых классов, имеют право выбрать экзамен по татарскому языку и литературе. <...> Порядка 20 человек выбрали татарский язык и литературу как экзамен. Как язык сдачи ОГЭ [выбрали] где-то порядка 73 [человека]", - сказал он.

Хадиуллин добавил, что форму сдачи экзамена по татарскому языку и литературе муниципальные органы управления образования выбирают самостоятельно, поскольку муниципалитеты республики неоднородны по национальному составу - везде нужен индивидуальный подход. "Они [районы] сами выбирают, либо изложение, либо диктант, по билетам - разные формы. Мы таким образом даем возможность более индивидуально подойти к каждому выпускнику девятых классов", - сказал он.

ОГЭ для выпускников девятых классов в 2018 году пройдет в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 8 мая, основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) - с 4 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в 2018 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем учебным предметам.