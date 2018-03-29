Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порядка 70 девятиклассников в 2018 году будут сдавать ОГЭ на татарском языке

Общество
29 марта, 13:40 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 29, марта. /ТАСС

Школьники также могут выбрать национальный язык и литературу в качестве дополнительного экзамена

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Порядка 70 выпускников девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) в Татарстане на татарском языке, еще 23 человека выбрали татарский язык и литературу в качестве дополнительного экзамена. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

"У нас девятые классы сдают четыре экзамена, из них два экзамена, русский язык и математика - обязательные, и два экзамена по выбору. Поэтому школьники Татарстана, выпускники девятых классов, имеют право выбрать экзамен по татарскому языку и литературе. <...> Порядка 20 человек выбрали татарский язык и литературу как экзамен. Как язык сдачи ОГЭ [выбрали] где-то порядка 73 [человека]", - сказал он.

Хадиуллин добавил, что форму сдачи экзамена по татарскому языку и литературе муниципальные органы управления образования выбирают самостоятельно, поскольку муниципалитеты республики неоднородны по национальному составу - везде нужен индивидуальный подход. "Они [районы] сами выбирают, либо изложение, либо диктант, по билетам - разные формы. Мы таким образом даем возможность более индивидуально подойти к каждому выпускнику девятых классов", - сказал он.

ОГЭ для выпускников девятых классов в 2018 году пройдет в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 8 мая, основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) - с 4 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в 2018 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем учебным предметам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
2
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
3
В день траура прошли первые похороны погибших при пожаре в Кемерове и аресты подозреваемых
4
Мэрия Риги намерена оказать финансовую помощь пострадавшим в Кемерове семьям
5
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама