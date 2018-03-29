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Губернатор Нью-Йорка помог выйти на свободу задержанному за телефонный разговор журналисту

Общество
29 марта, 13:51 UTC+3

Эндрю Куомо представился полицейским адвокатом, назначенным штатом

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ТАСС, 29 марта. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял непосредственное участие в освобождении из-под стражи журналиста, задержанного полицией за ипользование мобильного телефона в здании капитолия штата в Олбани. Об этом сообщила в среду газета Politico.

Охранник капитолия остановил в фойе руководителя бюро газеты New York Daily News в Олбани Кеннета Ловетта. Журналист говорил по телефону, хотя посетителям законодательного собрания это запрещено. Ловетта в наручниках доставили в ближайшее отделение полиции.

О произошедшем стало известно губернатору штата. По прибытии в участок он представился дежурному полицейскому назначенным штатом адвокатом Ловетта.

"Он [Ловетт] не собирается покидать территорию, на которую распространяется юрисдикция штата, и мы не думаем, что ему будут предъявлены какие-либо обвинения. Свобода прессы в городе Олбани жива и здорова", - сказал губернатор.

"Да, он [Ловетт] известен, как человек, несколько раз представлявший угрозу для общественной безопасности, но ничто не может быть важнее свободы прессы, и я хочу быть уверенным в том, что ему будет предоставлен наилучший адвокат, поэтому я и предложил свои услуги <...> Могу заявить, что я освободил Кена Ловетта", - добавил Куомо.

Как сообщает Politico, журналиста и так должны были освободить, ему не планировалось предъявлять обвинения. 

Представитель республиканского большинства законодательного собрания Нью-Йорка Скотт Рейф уверен, что Ловетт сам виноват в произошедшем. "Его попросили выполнить требование, запрещающее пользование мобильным телефоном в фойе Сената, он отказался, и об этом была поставлена в известность полиция штата, - говорится в этом заявлении Рейфа. - Инцидент быстро обострился, и, к сожалению, он был задержан полицией штата. Мы официально ходатайствовали о его освобождении и очень сожалеем о случившемся".

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