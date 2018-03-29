Погода в Москве в четверг будет способствовать рассеиванию выбросов в воздухе

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере Москвы в четверг днем. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере", - говорится в сообщении. В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, добавили в департаменте.

Автоматические станции мониторинга качества воздуха "Мосэкомониторинга" зафиксировали утром 29 марта появление сероводорода в атмосфере столицы: в отдельных районах города был превышен порог запаха, однако безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, превышен не был.