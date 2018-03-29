Медведев предложил упростить кооперацию учебных заведений для развития допобразования

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил радикально упростить взаимодействие между учебными заведениями для вовлечения большего числа детей в систему дополнительного образования.

"Многие учебные организации работают лишь половину дня, остальное время вообще не используется по назначению, - заявил он на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. - Нужно радикально упростить взаимодействие между музыкальными и художественными школами, между вузами и колледжами и между любыми образовательными организациями. Это позволит просто привлечь большее количество детей и не создавать дополнительных затрат по созданию новых зданий, новых сооружений для этих целей".

Глава кабмина напомнил, что до 75% детей к 2020 году должны быть обеспечены возможностью получать дополнительное образование. По словам премьера, программы допобразования должны быть разнообразными и интересными, чтобы дети "хотели посещать различные кружки и секции, а не просто сидели во "всемирной паутине" и никуда из дома не уходили". Медведев отметил роль госкорпораций и компаний в развитии детских технопарков. По его словам, кабмин совершенствует условия для привлечения в сферу дополнительного образования специалистов-практиков из реального сектора экономики.

Глава правительства поддержал предложения по развитию дополнительного образования в регионах и по развитию конкурса региональных систем дополнительного образования. По его словам, можно было бы более эффективно использовать для развития системы допобразования уже имеющуюся в стране инфраструктуру. Глава кабмина отметил локальные проблемы недофинансированности и изношенности инфраструктуры системы допобразования, низкого уровня оснащения. "Надо посмотреть, как улучшить эту ситуацию, - заявил он. - Очевидно, что есть субъекты, где с этим совсем все сложно, это целый ряд кавказских республик, Крым".