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Глава Росздравнадзора призвал россиян не монетизировать льготы на лекарства

Общество
29 марта, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Михаил Мурашко пояснил, что отказавшийся от льготы человек не сможет вернуться к ней в течение года

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россияне, монетизировавшие льготу на лекарственное обеспечение, обращаются в Росздранадзор с просьбой вернуть им лекарства. Однако в течение года после получения денег этого сделать нельзя, поэтому россиянам рекомендуется сохранять льготу, сообщил журналистам в четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"Мы получаем обращения населения, когда человек отказался от льготы, а это делается до октября месяца, и впоследствии заболевает, и ему необходима большая и серьезная поддерживающая лекарственная терапия для сохранения жизни. Они обращаются с тем, чтобы разрешить вернуться на льготу, но механизм работает так, что, приняв в этом году решение, вы в течение года остаетесь в рамках монетизации", - сказал Мурашко.

Он отметил, что в различных регионах ситуация обстоит по-разному: есть регионы, где почти 100% граждан пользуются правом на бесплатные лекарства, а есть такие, где менее 20% оставили за собой это право. 

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