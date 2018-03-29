Глава Росздравнадзора призвал россиян не монетизировать льготы на лекарства

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россияне, монетизировавшие льготу на лекарственное обеспечение, обращаются в Росздранадзор с просьбой вернуть им лекарства. Однако в течение года после получения денег этого сделать нельзя, поэтому россиянам рекомендуется сохранять льготу, сообщил журналистам в четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"Мы получаем обращения населения, когда человек отказался от льготы, а это делается до октября месяца, и впоследствии заболевает, и ему необходима большая и серьезная поддерживающая лекарственная терапия для сохранения жизни. Они обращаются с тем, чтобы разрешить вернуться на льготу, но механизм работает так, что, приняв в этом году решение, вы в течение года остаетесь в рамках монетизации", - сказал Мурашко.

Он отметил, что в различных регионах ситуация обстоит по-разному: есть регионы, где почти 100% граждан пользуются правом на бесплатные лекарства, а есть такие, где менее 20% оставили за собой это право.