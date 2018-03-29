Мэрия Риги выделила €50 тыс. пострадавшим в Кемерове

РИГА, 29 марта. /ТАСС/. Комитет Рижской думы по финансам и административным делам в четверг на заседании принял решение выделить €50 тыс. семьям погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Нил Ушаков.

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"Комитет поддержал инициативу, €50 тыс. выделены Латвийскому Красному кресту, чтобы он дальше смог оказать помощь семьям потерпевших", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Как сообщает пресс-служба мэрии Риги, средства были выделены из резервного фонда самоуправления. Латвийский Красный крест будет координировать использование денег в соответствии с конкретной целью.

Пожар произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Возбуждено уголовное дело арестованы пять человек.