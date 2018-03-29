Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штормовой ветер до 30 м/с ожидается в Чечне

Общество
29 марта, 15:25 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 29, марта. /ТАСС

В МЧС предупреждают о возможных повреждениях линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 29 марта. /ТАСС/. Усиление ветра до 30 м/с ожидается в предгорных районах Чеченской Республики в четверг, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие один - три часа и до конца суток 29 марта, ночью и утром 30 марта в предгорных районах Чеченской Республики ожидается очень сильный ветер до 30 м/с. Существует вероятность возникновения ЧП не выше муниципального уровня. Возможны повреждения линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов. Водителям лучше не парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а пешеходам стоит обходить шаткие строения", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в готовности к реагированию на возможные ЧП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
6
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама