Скачки на приз президента РФ пройдут 10 июня в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести скачки на приз главы государства 10 июня в Москве.

Как говорится в распоряжении президента, опубликованном на официальном портале правовой информации, скачки на лошадях чистокровной верховой породы пройдут на Московском ипподроме. Президент поручил своей администрации и правительству РФ обеспечить "согласование и координацию мероприятий по подготовке и проведению скачек", а также "освещение скачек в средствах массовой информации".

Проведение скачек на приз президента РФ стало традицией: первые такие соревнования прошли в 2004 году и с тех пор устраиваются ежегодно.