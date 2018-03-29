Госдума запросит в кабмине информацию о возможности ввести запрет на решетки на окнах школ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума поручила запросить в правительстве РФ информацию о возможности ввести запрет на установку железных решеток на окнах школ, детсадов и других учебно-воспитательных учреждений в целях пожарной безопасности.

Депутаты одобрили протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции, предложенное на рассмотрение справороссами Ольгой Епифановой и Сергеем Мироновым.

В нем указывается, что в соответствии с утвержденных еще в 1989 году правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профтехучилищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно- воспитательных учреждений "запрещалось устанавливать несъемные решетки на окнах помещений".

Отмечается, что приказом Министерства образования РФ теперь "эти правила не подлежат применению". "Охрана жизни и здоровья детей является приоритетной задачей всех уровней власти и в свете последних трагических событий в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, считаем необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений", - говорится в документе. В частности, подчеркивают его авторы, "при возникновении чрезвычайной ситуации наличие несъемных решеток может способствовать увеличению риска угрозы жизни детей".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя протокольное поручение, отметил, что "вопрос как никогда актуален".