На выставке в Петербурге представили псковскую медтехнику для диагностики онкозаболеваний

ПСКОВ, 29 марта. /ТАСС/. Псковский завод аппаратуры дальней связи (АДС) представил образцы отечественного медицинского оборудования для диагностики онкологических заболеваний на выставке в Санкт-Петербурге в рамках общероссийской конференции "Актуальные вопросы эндоскопии", которая открылась в четверг. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Семенов.

Ранее сообщалось, что АДС выпустил первые опытные отечественные образцы медтехники для ранней диагностики онкологических заболеваний. В частности, передвижную стойку для эндоскопии, модуль бесперебойного электропитания медицинских приборов, установку водоподготовки с тонкой антибактериальной очисткой, а также моечно-дезинфицирующую машину "Пскова" для автоматической обработки гибких эндоскопов.

"На конференции мы участвуем в выставке медицинской техники, к нашему стенду люди идут потоком, здесь коллеги со всех регионов России. Мы тут сразу и демонстрацию наших приборов проводим, ее можно увидеть в действии. Отзывы хорошие, потому что российских аналогов таких еще не было. Все отзываются очень хорошо, говорят, что аппаратура простая, надежная и работоспособная", - рассказал Семенов.

К освоению производства изделий медицинской техники завод АДС приступил в 2015 году в рамках программы по импортозамещению. Тогда изготовили первый образец передвижной стойки для эндоскопических приборов. Сейчас российские медучреждения закупают подобную технику в Японии по цене 250 тыс. рублей. Завод АДС готов поставлять такое оборудование по цене 150 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, врио губернатора Михаил Ведерников поручил профильным комитетам подготовить письмо на имя заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец с тем, чтобы с Министерством здравоохранения изучить потребности российского рынка в подобных медицинских изделиях, предложить Псковскую область в качестве пилотной площадки по выпуску высокотехнологичного медоборудования и в дальнейшем наладить его выпуск в регионе.