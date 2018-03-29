Путин наградил космонавта Иванишина и ряд работников ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом наградил космонавта-испытателя Анатолия Иванишина, ряд работников ракетно-космической отрасли и атомной промышленности. Документ размещен на едином портале правовой информации.

Иванишин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".

За вклад в развитие системы подготовки космонавтов начальник отдела Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Алексей Гусельников и замначальника управления этого центра Андрей Кондрат удостоены медали "За заслуги в освоении космоса".

Помимо этого, как говорится в документе, президент "за заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу" удостоил 49 сотрудников ракетно-космического центра "Прогресс" наградами, в том числе Орденом Почета, Орденом Дружбы, медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью "За заслуги в освоении космоса".

Кроме того, глава государства "за большой вклад в развитие атомной отрасли, заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу" наградил работников Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Научный руководитель Николай Тюрин удостоен Ордена Александра Невского, начальник отдела систем вывода отделения ускорительного комплекса Юрий Федотов - Ордена Почета, еще пять сотрудников института получили медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медаль "За заслуги в освоении атомной энергии".

Президент также наградил Орденом Дружбы посла России в Киргизии Андрея Крутько "за вклад в реализацию внешнеполитического курса".