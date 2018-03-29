Мемориал защитникам Южной Осетии появится в центре Цхинвала в 2018 году

ЦХИНВАЛ, 29 марта. /ТАСС/. Мемориальный комплекс защитникам Южной Осетии, павшим в ходе грузино-осетинского конфликта начиная с 1989 года и заканчивая боевыми действиями в августе 2008 года, построят в центре Цхинвала в 2018 году, сообщила ТАСС в четверг министр культуры республики Жанна Зассеева.

По ее словам, мемориал построят при финансовой помощи России, которая первой признала независимость Южной Осетии почти 10 лет назад, в августе 2008 года.

"В память о павших защитниках Южной Осетии в Цхинвале построят мемориальный комплекс. На постаменте с барельефами будут представлены скульптуры российского и осетинского солдата, олицетворяющие всех павших российских миротворцев, осетинских солдат и ополченцев... Комплекс будет установлен возле Национального музея Южной Осетии на улице Махарбека Туганова", - сказала Зассеева. В ближайшее время специальная комиссия представит общественности проект комплекса.

По словам министра, изначально мемориал планировалось построить по другому проекту и в другом месте - на возвышенности в районе Дубовой Рощи на западной окраине Цхинвала. "Именно к этому месту был привязан проект осетинского художника Инала Джуссоева. Он очень масштабный и затратный, но мы надеемся реализовать его в будущем", - добавила она.

По данным минстроя республики, возведение мемориального комплекса идет в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018-2019 годы. В программе на эти цели заложили около 63 млн рублей. Общая площадь будущего комплекса составит около 7,2 тыс. кв. метров.

"В настоящее время североосетинской проектной организацией "Перспектива" завершается работа над проектом, и в ближайшее время строители приступят к фактическим работам. Все работы планируется завершить до конца текущего года", - пояснили в пресс-службе минстроя.

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения за выход из СССР во главе с Звиадом Гамсахурдиа привели к резкому обострению отношений между грузинами и абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года прекратили огонь, в зону конфликта ввели Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.