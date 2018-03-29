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Путин наградил экс-главу Калининградской области Бооса медалью ордена "Родительская слава"

Общество
29 марта, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Награда присуждена с формулировкой "за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей"

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами или медалями ордена "Родительская слава" нескольких многодетных родителей, среди которых - бывший калининградский губернатор Геогрий Боос и его супруга Анна. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, орденов "Родительская слава" (присуждается супругам с не менее чем семью детьми) удостоены Александр и Наталья Захватаевы из Кировской области, а также Алексей и Ольга Калмыковы из Ставрополья. Еще шесть супружеских пар, в том числе Георгий и Анна Боос, награждены медалями ордена "Родительская слава" (присуждается супругам, воспитывающим не менее четырех детей). Награды присуждены с формулировкой "за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей".

Георгий Боос в разные годы был депутатом Госдумы, руководителем Государственной налоговой службы РФ и министром по налогам и сборам. В 2005 - 2010 годы занимал пост губернатора Калининградской области. По данным из открытых источников, у Бооса - пять детей в браке с Анной Боос и двое детей от предыдущих браков.

Орден "Родительская слава" был учрежден в РФ в 2008 году.

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