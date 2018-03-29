Володин призвал чиновников брать пример с Путина при общении с пострадавшими в трагедиях

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал чиновникам реагировать и действовать в чрезвычайных ситуациях, подобных трагедии в Кемерове, так, как это делает президент России Владимир Путин.

"Здесь пример - президент, и правильно было бы нашим чиновникам научиться вести себя и реагировать так, как делает он в таких случаях: поехал в Кемерово, встретился с семьями пострадавших. <...> Он сделал все для того, чтобы люди почувствовали поддержку, почувствовали, что он с ними рядом в этой ситуации", - заявил в четверг журналистам глава нижней палаты парламента.

По его словам, общаясь с людьми, особенно в условиях трагедии, которая произошла в Кемерове, властям необходимо "постараться через сопереживание, через желание помочь выстроить разговор". "Должно быть и сопереживание, и соучастие. Это качество должно обязательно присутствовать у каждого из нас, - считает спикер Госдумы. - Что касается представителей власти, эти качества должны присутствовать у них по определению: они взяли на себя ответственность решать проблемы людей, отстаивать их интересы, и, конечно, с них двойной спрос".

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.