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На выходных в регионах Центральной России ожидается существенное потепление

Общество
29 марта, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава Гидрометцентра сообщил, что снег на открытых участках растает не ранее середины апреля

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Существенное потепление до плюс 5-7 градусов ожидается в предстоящие выходные - 31 марта - 1 апреля - в регионах Центральной России. Также возможен небольшой дождь, сообщил в четверг ТАСС глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Уже в субботу [31 марта] будут приятные для слуха 5 градусов выше нуля, в воскресенье [1 апреля] уже даже ночные температуры будут около нулевых отметок, а днем будет до 7 градусов [тепла]", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в воскресенье пойдет первый дождь. По словам Вильфанда, 2 апреля станет еще теплее - столбик термометра покажет местами до плюс 10 градусов.

Он отметил, что потепление не будет монотонным, но и 15-градусных морозов больше не ожидают. Последняя морозная ночь ожидается с 29 на 30 марта.

Глава метеорологической службы добавил, что таяние снега в Центральной России ожидается на открытых участках не ранее середины апреля, а в лесах - не ранее 25 апреля.

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