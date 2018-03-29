Челябинские мастера изготовили монету с изображением криптовалюты Gram

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /Корр. ТАСС Виталий Халевин/. Мастера из города Златоуст (Челябинская область) изготовили 10-сантиметровую монету-медаль с изображением криптовалюты Gram, которую запустили в продажу в первом квартале 2018 года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе фабрики "Оружейникъ", где изготовили монету-медаль.

"Монета с номером "001", размером с ладонь и диаметром 10 сантиметров изготовлена с покрытием золота 999 пробы. На аверсе изображен художественный символ криптовалюты и надпись "GRAM". Фон изделия представляет стилизованный двоичный код - традиционный язык программирования. По периметру расположены надписи: "TELEGRAM TOKEN" и "5 000 000" - то количество монет Gram, которые выпустит Павел Дуров (основатель криптовалюты - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе. На реверсе расположен официальный логотип блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network).

Мастера также планируют произвести серебряный аналог.

По сложившейся традиции мастера "увековечивают" в металле особые события истории и современности: будь то присоединение Крыма к России, 70 лет Великой Победы над фашизмом, инаугурация нового президента США. "На этот раз - выход в свет новой криптовалюты Gram от известного создателя социальной сети "ВКонтакте" Павла Дурова", - сказали в пресс-службе.

Криптовалюта разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учет криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на таких технологиях как блокчейн, информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Криптовалюта Gram - денежная единица месенджера Telegram. Главной особенностью платформы Gram будет технология Telegram Open Network (TON), которая будет выглядеть как улучшенная форма блокчейна. С помощью TON, все действия производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн. Для поддержания работы сети будет использоваться технология Proof of Stake, поэтому майнинг с помощью вычислительного оборудования будет отсутствовать.

Ранее мастера из Златоуста приступили к серийному выпуску килограммовых серебряных монет-медалей с портретом главы Чечни Рамзана Кадырова. Предприятие также выпустило серию памятных медальных монет, посвященных Владимиру Путину и приуроченных к принятию Крыма в состав России, под названием "Собиратель Земель Российских".