Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинские мастера изготовили монету с изображением криптовалюты Gram

Общество
29 марта, 17:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Виталий Халевин

Монета-медаль покрыта золотом 999 пробы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5079102.stepNow *12 +1}} - 2 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5079102.sliderLength-1}}
© Пресс-служба фабрики "Оружейникъ"
© Пресс-служба фабрики "Оружейникъ"
Выбор редакции
"Одноминутная скульптура" австрийского художника Эрвина Вурма
Ярмарка современного искусства Art Basel в Гонконге 29 марта, 17:47
Балконы кают круизного лайнера "Симфония морей"
Круизный лайнер-гигант "Симфония морей" 29 марта, 13:10
На Урале выявили лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов 29 марта, 12:30
Ученые обнаружили на арктическом острове Белый остатки древних берез и злаковых трав 29 марта, 11:25
Работы студии искусств из Грозного выставят в Нью-Йорке 29 марта, 10:52
Во время отпевания погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в храме Святой Троицы, Кемерово
В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 28 марта, 9:51
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5079102'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5079102'].sliderLength - 1}}
+
© Пресс-служба фабрики "Оружейникъ"
© Пресс-служба фабрики "Оружейникъ"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /Корр. ТАСС Виталий Халевин/. Мастера из города Златоуст (Челябинская область) изготовили 10-сантиметровую монету-медаль с изображением криптовалюты Gram, которую запустили в продажу в первом квартале 2018 года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе фабрики "Оружейникъ", где изготовили монету-медаль.

"Монета с номером "001", размером с ладонь и диаметром 10 сантиметров изготовлена с покрытием золота 999 пробы. На аверсе изображен художественный символ криптовалюты и надпись "GRAM". Фон изделия представляет стилизованный двоичный код - традиционный язык программирования. По периметру расположены надписи: "TELEGRAM TOKEN" и "5 000 000" - то количество монет Gram, которые выпустит Павел Дуров (основатель криптовалюты - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе. На реверсе расположен официальный логотип блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network).

Галерея
5 фото
© ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин

Памятные монеты в честь присоединения Крыма к России

Мастера также планируют произвести серебряный аналог.

По сложившейся традиции мастера "увековечивают" в металле особые события истории и современности: будь то присоединение Крыма к России, 70 лет Великой Победы над фашизмом, инаугурация нового президента США. "На этот раз - выход в свет новой криптовалюты Gram от известного создателя социальной сети "ВКонтакте" Павла Дурова", - сказали в пресс-службе.

Криптовалюта разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учет криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на таких технологиях как блокчейн, информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Криптовалюта Gram - денежная единица месенджера Telegram. Главной особенностью платформы Gram будет технология Telegram Open Network (TON), которая будет выглядеть как улучшенная форма блокчейна. С помощью TON, все действия производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн. Для поддержания работы сети будет использоваться технология Proof of Stake, поэтому майнинг с помощью вычислительного оборудования будет отсутствовать.

Ранее мастера из Златоуста приступили к серийному выпуску килограммовых серебряных монет-медалей с портретом главы Чечни Рамзана Кадырова. Предприятие также выпустило серию памятных медальных монет, посвященных Владимиру Путину и приуроченных к принятию Крыма в состав России, под названием "Собиратель Земель Российских".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Челябинская область
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама