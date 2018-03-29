Три кинозала закрыли в ТЦ "Мега" в Котельниках из-за проблем с сигнализацией

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Три кинозала были закрыты в торговом центре "Мега Белая Дача" в городе Котельники из-за проблем с сигнализацией. Об сообщили ТАСС в пресс-службе IKEA.

"Мы проводим регулярно тестирования различных систем здания, в том числе системы пожарной безопасности. Вчера были проверены все 15 залов кинотеатра в центре. Все основные системы пожарной безопасности кинотеатра (пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, эвакуационные пути, противодымная защита, эвакуационное освещение) работали в обычном режиме. Во время теста нами было обнаружено, что в трех залах при активации пожарной сигнализации не выключился кинопроектор, то есть зрители в зале слышали бы эвакуационное сообщение на фоне фильма, для устранения этого несоответствия залы были закрыты", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что приносят извинения всем посетителям кинотеатра, которые не смогли попасть в четверг на сеанс. А всем посетителям, которые приобрели билеты на сеанс, возвращаются деньги за билеты.

"Изменения в работе залов не успели отразиться в системе бронирования и продажи билетов. Остальные 12 залов кинотеатра работают в обычном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сеть кинотеатров "Москино" проверили на соблюдение правил пожарной безопасности, а "Синема-парк" и "Формула кино" объявили, что проведут внеочередные проверки системы противопожарной защиты. Проверки проводились в связи с прошедшим крупным пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, при котором погибли 64 человека.