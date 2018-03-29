Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три кинозала закрыли в ТЦ "Мега" в Котельниках из-за проблем с сигнализацией

Общество
29 марта, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Всего специалисты проверили 15 залов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Три кинозала были закрыты в торговом центре "Мега Белая Дача" в городе Котельники из-за проблем с сигнализацией. Об сообщили ТАСС в пресс-службе IKEA.

"Мы проводим регулярно тестирования различных систем здания, в том числе системы пожарной безопасности. Вчера были проверены все 15 залов кинотеатра в центре. Все основные системы пожарной безопасности кинотеатра (пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, эвакуационные пути, противодымная защита, эвакуационное освещение) работали в обычном режиме. Во время теста нами было обнаружено, что в трех залах при активации пожарной сигнализации не выключился кинопроектор, то есть зрители в зале слышали бы эвакуационное сообщение на фоне фильма, для устранения этого несоответствия залы были закрыты", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что приносят извинения всем посетителям кинотеатра, которые не смогли попасть в четверг на сеанс. А всем посетителям, которые приобрели билеты на сеанс, возвращаются деньги за билеты.

"Изменения в работе залов не успели отразиться в системе бронирования и продажи билетов. Остальные 12 залов кинотеатра работают в обычном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сеть кинотеатров "Москино" проверили на соблюдение правил пожарной безопасности, а "Синема-парк" и "Формула кино" объявили, что проведут внеочередные проверки системы противопожарной защиты. Проверки проводились в связи с прошедшим крупным пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, при котором погибли 64 человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама