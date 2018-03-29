ТАСС стал лидером по цитируемости в СМИ по итогам февраля 2018 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ТАСС назван самым цитируемым в СМИ новостным агентством по итогам февраля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленные компанией "Медиалогия".

"В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в феврале по-прежнему лидирует ТАСС", - говорится в сообщении компании.

Индекс цитируемости ТАСС составил 12478,30, за ним следуют "РИА Новости" (11 980,02) и "Интерфакс" (5 825,96).

По цитируемости в соцсетях ТАСС занимает вторую позицию с индексом 410,8 тыс.

Индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 43,5 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях.

Период исследования - февраль 2018 года.