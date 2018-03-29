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После трагедии в Кемерове в кинотеатрах по всей стране проходят внеплановые проверки

Общество
29 марта, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Представители крупнейших сетей кинотеатров сообщили, что нарушений пока не выявлено

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проверки пожарной безопасности кинотеатров проходят по всей стране после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, нарушений пока не выявлено, сообщили ТАСС представители крупнейших сетей кинотеатров.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В частности, внеочередные проверки противопожарной системы проходят в объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк". "Они [проверки пожарной безопасности] уже проходят", - сказала директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям киносети Александра Артамонова. Она уточнила, что проверки проводятся "без закрытия кинотеатров, в нерабочее время с участием представителей МЧС и представителей торговых центров", и добавила, что они будут продолжаться, "пока не будут проверены все кинотеатры".

В пресс-службе "Москино" рассказали о внеочередных проверках всех 13 кинотеатров сети 27 и 28 марта. "У нас проходят регулярные проверки и ежемесячный инструктаж персонала кинотеатра и сотрудников ЧОП, но в связи с событиями у нас два дня [идут внеплановые проверки]", - отметили в пресс-службе, добавив, что по их итогам "все функционирует и все работает". В киносети уточнили, что проведен внеплановый инструктаж и проверка помещений всех кинотеатров.

В пресс-службе "Москино" отметили, что у них отсутствует практика по закрытию эвакуационных дверей выхода. "С внешней стороны аварийные двери закрываются только на ночь, когда заканчивается работа кинотеатра, в остальное время…эта дверь открыта", - сообщили в "Москино", добавив, что технически дверь сконструирована таким образом, чтобы ее легко можно было открыть нажатием и "в случае аварийной ситуации человек мог быстро покинуть помещение". В пресс-службе уточнили, что в зрительных залах кинотеатров находится по четыре аварийных двери.

Сеть кинотеатров "КАРО" проводит проверки систем пожарной безопасности уже второй день подряд "согласно распоряжению прокуратуры", рассказали ТАСС в пресс-службе. "Кинотеатры работают в штатном режиме, проверки касаются соблюдения мер противопожарной безопасности и на кинопоказ не влияют", - уточнили в киносети.

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