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В Сочи появятся пожарные дружины из сотрудников ТЦ после трагедии в Кемерове

Общество
29 марта, 17:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 29, марта. /ТАСС

Для волонтеров организуют специальное обучение противопожарно-техническому минимуму

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СОЧИ, 29 марта. /ТАСС/. Пожарные дружины из сотрудников торговых центров будут сформированы в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

После трагедии в Кемерове губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить безопасность всех торговых и развлекательных центров в крае, сейчас в них проходят инспекции. С собственниками ТЦ также работают местные власти.

"С руководителями торговых центров уже обсудили вопрос о необходимости организовать собственные пожарные дружины из числа сотрудников, и они согласились [создать дружины]. <...> Добровольные пожарные дружины существовали еще в СССР. Они действовали на каждом предприятии, занимались профилактикой пожаров и помогали профессиональным спасателям в ликвидации возгорания и спасении людей", - рассказали в городской администрации.

По данным пресс-службы, для волонтеров организуют специальное обучение противопожарно-техническому минимуму. Всего в Сочи до 2 апреля проведут учения во всех крупных торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей, кроме того, их проверит прокуратура. На курорте более 100 ТЦ разного формата. Большинство из них изначально строились как торгово-развлекательные центры.

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта произошел пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших; всего в результате пожара пострадали 79 человек.

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Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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Кондратьев, Вениамин Иванович
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