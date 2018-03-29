Потребление сладкого в РФ в 2017 году достигло рекордных 24,5 кг в год на человека

МОСКВА , 29 марта. /ТАСС/. Россияне в 2017 году съели рекордное количество кондитерских изделий - потребление выросло на 2% по сравнению с 2016 годом и достигло 24,5 кг в год на человека. Расходы на сладости составили около 7 тыс. рублей, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

"Расходы россиян на кондитерские изделия в 2017 году составили 7097 рублей на человека в год. Они оказались немного выше прогнозов, которые делались в конце предыдущего года - в районе 6950-7000 рублей в год на человека", - отмечают эксперты.

Более высокий уровень трат был связан с ажиотажным спросом на кондитерские изделия в преддверии новогодних праздников в конце прошлого года. Всплеску спроса способствовали, в первую очередь, почти прекратившийся рост цен на сладости (менее 1% за 2017 год) и общее улучшение потребительских настроений.

По данным экспертов, одними из самых популярных видов сладостей в России в прошлом году были шоколад и шоколадные кондитерские изделия, доля расходов на которые составила 38%. Объем потребления этой продукции достиг 5 кг в год на человека. Кроме того, сохраняется относительно высокая доля расходов на мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения (печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и так далее) - 24%. "Этот вид сладостей остается, пожалуй, наиболее популярным в "сладком" рационе россиян, и в 2017 году он был в лидерах по объемам потребления - в конце прошлого года оно составило 9,6 кг в год на человека в среднем против 9,5 кг в год в конце 2016 года", - отмечают в ЦИКР.

Доля трат на торты с пирожными и прочие мучные кондитерские изделия недлительных сроков хранения от общих расходов на сладости составила 11%, на сахаристые кондитерские изделия и карамель - 27%. Потребление карамели находилось на уровне 1,2 кг в год на человека, прочих сахаристых кондитерских изделий - 6,7 кг.

"Дальнейший рост потребления сладостей, скорее всего, будет происходить в пользу более дорогих видов продукции, например шоколадных кондитерских изделий. При отсутствии резких изменений в экономике ожидается, что расходы на кондитерские изделия в среднем на человека в течение года могут вырасти на 5-7%", - прокомментировала исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.