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Байден считает ошибкой свои угрозы поколотить Трампа

Общество
29 марта, 17:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, марта. /ТАСС

Бывший вице-президент США пояснил, что ему пришлось использовать в отношении главы государства образное выражение, чтобы потребовать от него уважения к женщинам

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Джозеф Байден

Джозеф Байден

© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал ошибкой свою недавнюю угрозу поколотить президента Дональда Трампа. Об этом сообщило интернет-издание The Huffington Post.

"Я не должен был этого говорить, потому что я не собираюсь на самом деле драться с этим парнем", - признался Байден. Он пояснил, что ему пришлось использовать в отношении Трампа образное выражение, чтобы потребовать от него уважения к женщинам, однако многие СМИ, а также сам президент восприняли его слова буквально.

Еще во время предвыборной кампании в октябре 2016 года Байден заявил в связи с поведением Трампа: "Если бы мы были в старших классах школы, я бы отвел его за здание спортзала и хорошенько поколотил". Чуть больше недели назад, 20 марта, выступая перед студентами в Майами (штат Флорида), бывший вице-президент повторил эти слова.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать и, как обычно, последовал через Twitter: "Выживший из ума Джо Байден пытается вести себя, как крутой парень. На самом деле он слаб - умственно и физически. Он быстро сдастся и будет размазывать слезы по лицу".

После заочной словесной перепалки двух политиков социологическая служба Public Policy Polling провела опрос американцев, поинтересовавшись их мнением о том, кто вышел бы победителем в случае реального кулачного поединка - 75-летний Байден или 71-летний Трамп. Большинство опрошенных посчитали, что в противостоянии "молодости и опыта" победил бы опыт. Байден набрал 37% голосов, а Трамп только 32%. При этом около трети опрошенных затруднились сказать, кто из политиков оказался бы физически сильнее.

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Персоны
Трамп, Дональд Байден, Джозеф (Джо)
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