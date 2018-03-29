Байден считает ошибкой свои угрозы поколотить Трампа

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал ошибкой свою недавнюю угрозу поколотить президента Дональда Трампа. Об этом сообщило интернет-издание The Huffington Post.

"Я не должен был этого говорить, потому что я не собираюсь на самом деле драться с этим парнем", - признался Байден. Он пояснил, что ему пришлось использовать в отношении Трампа образное выражение, чтобы потребовать от него уважения к женщинам, однако многие СМИ, а также сам президент восприняли его слова буквально.

Еще во время предвыборной кампании в октябре 2016 года Байден заявил в связи с поведением Трампа: "Если бы мы были в старших классах школы, я бы отвел его за здание спортзала и хорошенько поколотил". Чуть больше недели назад, 20 марта, выступая перед студентами в Майами (штат Флорида), бывший вице-президент повторил эти слова.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать и, как обычно, последовал через Twitter: "Выживший из ума Джо Байден пытается вести себя, как крутой парень. На самом деле он слаб - умственно и физически. Он быстро сдастся и будет размазывать слезы по лицу".

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

После заочной словесной перепалки двух политиков социологическая служба Public Policy Polling провела опрос американцев, поинтересовавшись их мнением о том, кто вышел бы победителем в случае реального кулачного поединка - 75-летний Байден или 71-летний Трамп. Большинство опрошенных посчитали, что в противостоянии "молодости и опыта" победил бы опыт. Байден набрал 37% голосов, а Трамп только 32%. При этом около трети опрошенных затруднились сказать, кто из политиков оказался бы физически сильнее.