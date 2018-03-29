Семьи погибших при пожаре в кемеровском ТЦ просят Тулеева помочь с кредитами и жильем

КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев за два дня встретился с 15 семьями погибших при пожаре в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня". Чаще всего его спрашивали о решении проблем с кредитами и жильем, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Одни из самых часто задаваемых вопросов - списание кредитов, решение жилищных проблем, оказания медицинской помощи", - уточнили в администрации, добавив, что по итогам каждой встречи составляли протокол за подписью губернатора и представителя семьи.

В понедельник глава МЧС России Владимир Пучков обратился к руководству банков с просьбой списать кредиты родственникам погибших при пожаре.

Банки идут навстречу

Ряд крупных российских банков, работающих в Кемеровской области, приняли решение взять на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам семьям пострадавших и погибших во время пожара в ТЦ "Зимняя Вишня". О таком намерении сообщил Сбербанк.

"Сбербанк принял решение взять на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам, открытым в ПАО "Сбербанк", семьям пострадавших и погибших при пожаре. Телефон для обращений: +7 800 775-60-26 (круглосуточно)", - уточнили в пресс-службе банка.

Глава ВТБ Андрей Костин также сообщал журналистам, что банк пока анализирует ситуацию, и в случае, если среди пострадавших и погибших будут заемщики кредитной организации, долги спишут.

О списании задолженности пострадавших и возможности обратиться в банк уже сейчас также сообщил Хоум кредит банк. "По мере официальной публикации списков пострадавших мы сами сопоставляем их с нашей клиентской базой. Задолженность пострадавших будет списана. Кроме того, родственники пострадавших уже сейчас могут обратиться в банк, предоставлять какие-либо документы не нужно", - сообщила пресс-служба банка.

Компенсации родным погибших

Родственники погибших получат компенсации из федерального бюджета в размере 1 млн рублей, такую же сумму из регионального бюджета и 3 млн рублей от совладельца ТЦ - предпринимателя Дениса Штенгелова - в общей сложности 5 млн рублей за каждого погибшего. Средства уже поступили региональным властям, которые сейчас занимаются их распределением.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Наталья Круглякова, на данный момент компенсацию получили семьи 21 погибшего, 29 марта власти рассчитывают выплатить компенсации еще по 39 погибшим. Пострадавшие также получат компенсации в размере 200 и 400 тыс. рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью.

Опознаны тела 27 погибших в ТЦ, для остальных потребуется генетическая экспертиза, которая займет не менее трех недель. Образцы ДНК уже доставили в Москву, где будет проводиться экспертиза.

Пожар в ТЦ и проверки

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.

В настоящее время девять человек остаются в больницах, в том числе 11-летний мальчик, который, чтобы спастись, выпрыгнул из окна и получил серьезные травмы. Он несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в четверг его перевели из реанимации в хирургическое отделение. У большинства пострадавших диагностировано отравление угарным газом.

Спасатели завершили разбор завалов, а сейчас осуществляют сопровождение следователей в здании ТЦ, а также арендаторов, которые хотят забрать уцелевшее на первом этаже имущество. Некоторые арендаторы, в свою очередь, сообщили ТАСС, что планируют переводить сотрудников в другие магазины и офисы Кемерова.

В регионе начались масштабные проверки торговых центров. Как рассказал начальник Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона Александр Шибков, они уже выявили несколько незначительных нарушений, связанных, в основном, с текучкой кадров - меняющийся персонал плохо знает свои обязанности. В одном из крупнейших кемеровских ТЦ "Аврора", проверить который требовали на митинге 27 марта, ТАСС уточнили, что проверки прошли, сотрудники МЧС и прокуратуры прошли по всем помещениям и ни на какие нарушения не указали.