В Курске открылась Всероссийская конференция, посвященная развитию начального образования

КУРСК, 29 марта. /ТАСС/. Педагоги и психологи, представители вузов, Российской академии образования (РАО) участвуют во Всероссийской научно-практической конференции на базе Курского института развития образования, которая открылась в Курске в четверг. Ее основной темой стало совершенствование образовательного процесса в начальной школе, сообщила ТАСС директор методического центра дошкольного и начального образования корпорации "Российский учебник" Оксана Зубаирова.

"Сегодня на мероприятии рассматриваются проблемы по формированию учительских компетенций, способствующих организации образовательного процесса в начальной школе. Рассматриваем также проблему создания инфраструктуры самой современной школы", - сказала Зубаирова.

По словам ведущего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО Марины Кузнецовой, современные младшие школьники из России показывают хорошие результаты в международных исследованиях, оценивающих качество начального образования. Так, например порядка 60% российских учащихся четвертых классов имеют высокий уровень подготовки по математике и естествознанию, и это означает, что они готовы эффективно продолжать обучение в основной школе.

"Но при этом хороший уровень требует поддержки, потому что мир и дети меняются, меняется образовательный процесс. Удерживать хорошие уровень качества образования - это важная проблема. У нас есть и чисто российские задачи, которые в стандарте сформулированы, и здесь такое поле проблем, которые связаны с достижением метапредметных результатов в начальной школе", - добавила Кузнецова.

Всероссийская научно-практическая конференция "Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современных социокультурных условиях", в рамках которой представители научного сообщества, психологи, директора и завучи школ обсуждают проблемы развития у детей творческих способностей, получение ими качественного начального образования, проходит в Курске 29-30 марта. В числе организаторов конференции - Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, Комитет образования и науки Курской области, Курский институт развития образования.