ОП РФ откроет в Астраханской области ресурсный центр помощи волонтерам

АСТРАХАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Ресурсный центр, который будет оказывать помощь в работе волонтеров и волонтерских движений, откроется в Астраханской области при содействии Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом рассказал в четверг ТАСС в кулуарах форума "Сообщество" член ОП РФ Артем Метелев.

"У нас большие планы на Астраханскую область. Мы договорились с правительством региона о создании ресурсного центра поддержки добровольчества, который будет помогать волонтерам и волонтерским организациям в их работе", - сказал Метелев.

По его словам, центр откроют при содействии федеральной палаты, и его открытие состоится в ближайшее время. "Мы надеемся, что тот опыт, который волонтеры приобрели в ходе астраханского форума "Сообщество", удастся не растерять и приумножить", - заключил он.

О форуме

Программа форума "Сообщество", который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидается участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1200 человек.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и две тысячи волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.