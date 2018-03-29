Кофейную пару с монограммой сына Александра II преподнесли в дар музею "Царское Село"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Кофейную пару великого князя Павла Александровича, сына императора Александра II, передал в дар государственному музею-заповеднику "Царское Село" правнук великого князя Майкл Романов-Ильинский. Об этом сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью учреждения.

"Для нас имеют огромную ценность мемориальные вещи, связанные с венценосными владельцами царскосельской резиденции и их ближайшим окружением. Жизнь Павла Александровича неразрывно связана с Царским Селом, где он появился на свет 3 октября 1860 года. На первом этаже Южного флигеля Екатерининского дворца находились детские комнаты, которые Павел делил со старшим братом Сергеем", - приводят представители музея слова замдиректора по научной работе Ираиды Ботт.

Как полагают специалисты, пара с позолоченными растительными орнаментами изготовили в начале XX века на фабрике в Лиможе. Отмечается, что Романов-Ильинский приобрел кофейную пару с монограммой "ПА" на аукционе и подарил ее музею. Прежде в царскосельской коллекции был только детский портрет великого князя.

Великий князь Павел Александрович часто гостил в Царском Селе со своими детьми от первого брака Марией и Дмитрием. Но после вступления в 1902 году в морганатический брак, заключенный вопреки согласию императора Николая II, его лишили всех титулов и должностей и запретили въезд в Россию. Великий князь с новой семьей поселился во Франции. Позднее в связи с трагической гибелью брата Павлу Александровичу позволили приехать в Россию. В 1919 году его расстреляли во дворе Петропавловской крепости вместе с другими великими князьями.

При участии Романова-Ильинского собрание музея "Царское Село" пополнилось несколькими раритетами. В год 400-летия Дома Романовых в 2013 году в Россию вернулись архив и личные вещи, принадлежавшие двоюродному брату Николая II великому князю Дмитрию Павловичу: фотоматериалы, книги, картины, письма и портреты ближайших родственников императорской семьи.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его супруги Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России. В 2017 году здесь побывали 3,9 млн человек. Наиболее популярными достопримечательными объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.