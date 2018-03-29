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Фигуристка Медведева будет вести шоу "Ледниковый период. Дети"

Общество
29 марта, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Тренерами на проекте выступят звезды фигурного катания - Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух

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Евгения Медведева и Алексей Ягудин
Евгения Медведева и Алексей Ягудин
Ведущие шоу "Ледниковый период. Дети" Евгения Медведева и Алексей Ягудин
© Пресс-служба Первого канала
© Пресс-служба Первого канала
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
© Пресс-служба Первого канала
Тренерами проекта "Ледниковый период. Дети" Максим Траньков, Илья Авербух, Роман Костомаров, Татьяна Навка
Тренерами проекта "Ледниковый период. Дети" Максим Траньков, Илья Авербух, Роман Костомаров, Татьяна Навка
Тренеры шоу "Ледниковый период. Дети" Максим Траньков, Илья Авербух, Роман Костомаров, Татьяна Навка
© Пресс-служба Первого канала
© Пресс-служба Первого канала
Илья Авербух и Татьяна Тарасова
Илья Авербух и Татьяна Тарасова
Илья Авербух и Татьяна Тарасова
© Пресс-служба Первого канала
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Ведущие шоу "Ледниковый период. Дети" Евгения Медведева и Алексей Ягудин
© Пресс-служба Первого канала
© Пресс-служба Первого канала
Алексей Ягудин
© Пресс-служба Первого канала
Тренеры шоу "Ледниковый период. Дети" Максим Траньков, Илья Авербух, Роман Костомаров, Татьяна Навка
© Пресс-служба Первого канала
© Пресс-служба Первого канала
Илья Авербух и Татьяна Тарасова
© Пресс-служба Первого канала

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый канал 1 апреля представит шоу "Ледниковый период. Дети", его ведущими стали знаменитые фигуристы - Евгения Медведева и Алексей Ягудин, сообщила в четверг пресс-служба Первого канала.

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"Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания", - привели в пресс-службе слова продюсера проекта Ильи Авербуха.

Победителям "Ледникового периода. Дети", по его словам, будет обеспечена еще и финансовая поддержка спортивной карьеры.

"Без ложной скромности можно сказать, что нынешние звезды фигурного катания - это дети, которых привели на лед их мамы и бабушки, смотревшие самые первые сезоны "Ледникового периода". Те, кому в 2007 году было пять, сегодня покоряют олимпийские вершины и становятся призерами крупнейших турниров", - сказал он.

Авербух также выразил надежду, что новый проект будет "не только увлекательным и зрелищным, но и приведет на лед новых будущих чемпионов".

Тренерами на проекте выступят звезды фигурного катания - Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух. Жюри возглавит известный тренер Татьяна Тарасова.

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