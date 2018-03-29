Депутат Думы просит профсоюзы оценить идею обязать трудовых мигрантов носить спецбраслеты

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов обратился в Профсоюз трудящихся-мигрантов и в союз "Международный альянс "Трудовая миграция" для того, чтобы они дали оценку его предложению обязать трудовых мигрантов носить специальные браслеты с чипами.

Парламентарий напомнил, что 28 марта на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений высказал идею по введению "для трудовых мигрантов обязательной практики ношения браслета с чипом". Такой браслет, пояснил депутат в четверг на своей странице в Facebook, должен будет содержать информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные. Позже он дополнил пост сообщением о том, что "речь не идет о табличках и выжиганиях клейма". По его словам, подобное предложение направлено на то, чтобы мигрант не носил с собой кучу бумажных документов, а имел их копии на электронном носителе.

"Увидел, что инициатива нашла самый живой отклик в обществе. Сейчас мы можем долго дискутировать в интернете, но в данном случае необходимо исходить из интереса самих мигрантов, работодателей и контролирующих органов. Сегодня обратился в профсоюз трудовых мигрантов и в союз "Международный альянс "Трудовая миграция" с просьбой высказать свои предложения и замечания", - написал он в социальной сети, приложив фотографию обращения.

Обсуждение на комитете

Как рассказал ТАСС первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"), на заседании, где прозвучало предложение Иванова, состоялось свободное обсуждение темы миграционной политики, развернувшееся в рамках рассмотрения правительственного законопроекта, обязывающего принимающую сторону контролировать соблюдение мигрантом целей визита в Россию и сроки выезда из нее. При этом, как пояснил Вяткин, речь о каком-то "официальном предложении" со стороны Иванова не шла.

"Мы в целом рассуждали о проблеме. Это не было каким-то официальным предложением, это было свободное рассуждение на тему миграционной политики. Речь о "чипировании", конечно, не шла. Речь шла об упрощении информационного обмена и о переводе части информации на электронные носители для тех, кто въезжает в страну", - пояснил он.

По его словам, Иванов "упомянул большое количество документов, которые иностранцы в нашей стране обязаны едва ли не носить с собой".

"Помимо паспорта, в котором есть виза, это патент, если они приехали работать по патенту, это миграционная карта - то есть это большое количество документов, которые нужно носить с собой и которые могут потеряться. Он [Иванов] просто упомянул потом, что, может, перенести эту информацию в электронный формат так, чтобы можно было носить с собой. Но он говорил не про "чипирование", речь шла о браслете с электронной информацией. Это было упомянуто в ходе свободного обсуждения", - отметил Вяткин, подчеркнув, что "на комитете это не обсуждалось ни применительно к тому правительственному законопроекту, который рассматривали, ни как законодательная инициатива".