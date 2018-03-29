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Пенсионный фонд предупредил жителей столичного региона о новом виде мошенничества

Общество
29 марта, 19:39 UTC+3

Гражданам предлагают получить "страховые начисления" по СНИЛС

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) обратился к гражданам с просьбой не верить сообщениям в мессенджере Viber от некоего "Паспортного стола". Об этом в четверг сообщается на сайте фонда.

По информации отделения ПФР по Москве и Московской области, на горячие линии фонда звонят граждане и просят разъяснить, о каких выплатах через СНИЛС идет речь в сообщениях в Viber от некоего "Паспортного стола". "Гражданам приходят сообщения такого содержания: "По вашему снилсу найдены страховые начисления в размере ... тыс. рублей. Подробности на сайте: snils-dok.online", - уточнили в ПФР.

Пройдя по ссылке гражданам предлагается внести некую сумму для подключения к базе страховщиков для получения дальнейших выплат. "Эта-то сумма и уходит мошенникам. Понятное дело, что взамен доверчивый соискатель неожиданных средств ничего обещанного не получит", - сообщили в ПФР.

"В связи с этим отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области вновь обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних лиц свои персональные и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно - номера банковских карт", - говорится в сообщении.

Гражданам также напомнили, что сотрудники государственного Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросов на улице. 

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