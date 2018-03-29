В Подмосковье учения по пожарной безопасности станут регулярными после трагедии в Кемерове

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области намерены ввести регулярные учения по пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерове, где на пожаре погибли 64 человека. Об этом в эфире телеканала "Подмосковье 360" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы дали соответствующие рекомендации МЧС. Я очень надеюсь, что стандарты таких мероприятий у нас будут введены. <…> Нам нужны регулярные учения по пожарной безопасности. Только это позволит радикально снизить риски [жертв] при возникновении пожаров", - сказал он.

Воробьев отметил, что только такие тренировки позволяют людям правильно действовать в случае пожаров, и международный опыт подобных занятий в школах продемонстрировал эффективность.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали - 79 человек.