Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье учения по пожарной безопасности станут регулярными после трагедии в Кемерове

Общество
29 марта, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Губернатор региона отметил, что только такие тренировки позволяют правильно действовать в случае ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пожарно-тактических учений МЧС России

Пожарно-тактических учений МЧС России

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области намерены ввести регулярные учения по пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерове, где на пожаре погибли 64 человека. Об этом в эфире телеканала "Подмосковье 360" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы дали соответствующие рекомендации МЧС. Я очень надеюсь, что стандарты таких мероприятий у нас будут введены. <…> Нам нужны регулярные учения по пожарной безопасности. Только это позволит радикально снизить риски [жертв] при возникновении пожаров", - сказал он.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Воробьев отметил, что только такие тренировки позволяют людям правильно действовать в случае пожаров, и международный опыт подобных занятий в школах продемонстрировал эффективность.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали - 79 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
4
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама