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Белгородская область за три года планирует собрать самую большую в России коллекцию сирени

Общество
29 марта, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

На реализацию проекта в течение трех лет направят около 40 млн рублей

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Белгородской области совместно с учеными планирует в течение трех лет собрать в регионе самую большую по разнообразию сортов коллекцию сирени в России. Для этого создадут Центр селекции, питомник, а за поиском уникальных сортов сирени специалисты отправятся в соседние регионы, сообщила ТАСС в четверг начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и транспорта Белгородской области Анна Гамурак.

"Сирингарий - научная коллекция сортов сирени будет создан на базе ботанического сада Белгородского государственного университета, этот проект является совместным с правительством региона. В рамках проекта будет создан Центр селекции сирени, который будет заниматься выведением новых сортов, также создается питомник с научной целью по доращиванию саженцев после теплицы. По истечении трех лет мы рассчитали, что у нас будет создана обширная коллекция сирени, она будет самой крупной в России", - сказала Гамурак.

На реализацию проекта "Белгородская сирень" в течение трех лет направят порядка 40 млн рублей. Основой для сирингария, который будет заложен в апреле текущего года на базе ботанического сада Белгородского государственного университета, стали саженцы 60 сортов сирени. Специалисты планируют пополнять коллекцию, в том числе за счет сортов, найденных в парках старинных усадеб в Белгородской области и соседних регионах.

По словам Гамурак, интерес Белгородской области к сортовой сирени обусловлен не только нехваткой качественного посадочного материала в России. "Мы сейчас развили у себя программу по озеленению дорог. Мы столкнулись с тем, что много опор электроосвещения и нельзя сажать деревья вдоль дорог, поэтому сажаем кустарники, в том числе сирень", - отметила собеседница агентства.

Тема селекции сирени станет одной из основных на международном форуме по ландшафтной архитектуре "Зеленая столица", который пройдет в Белгороде с 17 по 20 мая. Свой проект регион также представит в конце мая на форуме "International Syringa"2018" в Москве и Санкт-Петербурге.

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