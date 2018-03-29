Единороссы выступают против идеи браслетов с чипом для трудовых мигрантов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" готова обсуждать идею о переносе на электронный носитель копий документов, которые трудовые мигранты должны получать при въезде в Россию, но выступает против того, чтобы людей обязывали носить браслеты с чипами. Такую позицию озвучил ТАСС в четверг первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

28 марта на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов высказал идею по введению "для трудовых мигрантов обязательной практики ношения браслета с чипом". Такой браслет, пояснил депутат в четверг на своей странице в Facebook, должен будет содержать информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные. Позже он дополнил пост сообщением о том, что "речь не идет о табличках и выжиганиях клейма". По его словам, подобное предложение направлено на то, чтобы мигрант не носил с собой кучу бумажных документов, а имел их копии на электронном носителе.

"Надо посмотреть, как конкретно это предложение будет выглядеть. Пока эта инициатива во фракции не обсуждалась, как только соответствующее предложение поступит, мы его обсудим на экспертном совете", - прокомментировал инициативу Исаев.

Он также высказал мнение, что словосочетание "чипирование людей" звучит страшно, в то время как в предоставлении возможности получить некий электронный носитель документа, например, электронную карточку, на которую будут выведены все необходимые мигрантам документы, по его мнению, "есть что-то позитивное".

"То есть к тому, чтобы надевать насильно электронные браслеты на людей, я отношусь отрицательно", - подчеркнул первый замруководителя думских единороссов. "Но если речь идет о возможности получать при въезде в страну карточку, на которой будут закреплены все необходимые для них документы, наверное, это будет удобно. Поэтому надо посмотреть, как это будет конкретно воплощено", - заключил Исаев.