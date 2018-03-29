Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В реконструкцию роддома №3 в Уфе вложат 1,5 млрд рублей

Общество
29 марта, 20:07 UTC+3 УФА УФА 29, марта. /ТАСС

По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, завершить работы планируют к 2020 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 29 марта. /ТАСС/. Родильный дом №3 в Уфе, где появляется на свет каждый четвертый житель города-миллионника, реконструируют к 2020 году за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов, который в четверг посетил учреждение.

"Надо стартовать в этом году, чтобы к 2020 году закончить строительство. Нужно привести роддом в соответствие с требованиями времени", - сказал он.

Главный врач роддома Зухра Гурова рассказала, что ежегодно здесь появляются на свет от 4 тыс. до 4,5 тыс. новорожденных, то есть, по сути, "каждый четвертый уфимец родился в стенах этого учреждения".

Учреждение оснащено оборудованием, которое позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. При этом, как рассказала главврач, само здание, рассчитанное на 130 коек, уже не соответствует требованиям времени. Его построили в 1957 году, а капитальный ремонт проводился лишь один раз - в середине 1990-х. В 2013 - 2015 годах также отремонтировали стерилизационное отделение и операционно-реанимационный блок.

Гурова сообщила, что разработан проект реконструкции существующего здания роддома со строительством нового корпуса площадью около 10 тыс. кв. м. Стоимость работ, по данным пресс-службы главы Башкирии, составляет порядка 1,5 млрд рублей. Реконструкция позволит довести количество принимаемых в нем родов до 5 тыс. в год, а также создать более комфортные условия для рожениц, сделав одно-двухместные палаты вместо нынешних четырехместных.

В пресс-службе главы Башкирии уточнили, что роддом продолжит работать во время работ по реконструкции, которые начнутся после ввода в эксплуатацию нового здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
4
Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама