Эксперты: Греция станет основным после Турции направлением для туристов РФ в летнем сезоне

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Курорты Греции станут вторыми по привлекательности для российских туристов после Турции среди зарубежных направлений в предстоящем летнем сезоне, сообщил ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

"Если не считать внутреннего туризма, то можно назвать Грецию вторым основным направлением для летнего отдыха россиян в 2018 году после Турции", - сказал он.

По его словам, Крит сам по себе отдельный, большой сегмент, где основной вид туризма - пляжный.

Он уточнил, что внешние направления останутся традиционными - Средиземноморье, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка (Доминикана, Мексика, Куба).

Туроператоры ищут неизведанные регионы

В то же время туроператоры говорят, что активно ищут новые, еще не изученные регионы для туризма. "В этом году туроператоры ищут новые регионы, которые не так перегружены, более доступны и интересны, чем хорошо знакомые курорты. Именно поэтому появились программы в Аджарию, регион Марке, Калабрию", - сообщила ТАСС PR-директор Tez Tour Лариса Аханова.

Она также считает, что Греция станет направлением №2 для россиян. "Ранние бронирования в этом году на 90% опережали результаты прошлого года, уступая только Турции. Глубина бронирований достигает октября месяца. Средний чек по Греции составляет около €1000 на человека, средняя продолжительность отдыха 10-11 ночей", - уточнила Аханова.

Тройка греческих лидеров по раннему бронированию: Крит, Пелопоннес, Родос. Разнонаправленную динамику покажут европейские направления Испания, Италия и Кипр. В среднем рост по этим странам составит около 35%, прибавила представитель туроператора.

При этом PR-менеджер TUI Татьяна Коршунова считает Албанию новым перспективным направлением. "Таким новым направлением может стать Албания, хорошая предпосылка к этому - отмена с 01.04 на летний сезон визового режима для россиян (на прошлой неделе об этом появилась официальная информация), а также старт с 19 июня прямых перелетов из Москвы в Тирану. Раньше добраться до столицы Албании можно было только с пересадками", - сказала она в беседе с ТАСС.

По ее мнению, говорить о высоком спросе на Албанию пока преждевременно, так как страна была долго закрыта для массового туриста и россиянам еще только предстоит ее "распробовать", но большой интерес к турам на албанские курорты уже заметен.