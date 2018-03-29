"Поезд памяти" с ветеранами завершил тур, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. "Поезд памяти" с ветеранами Великой Отечественной войны и молодыми активистами завершил поездку в Волгоград, приуроченную к 75-летию Сталинградской битвы, и вернулся в Калининград. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального Агентства по делам молодежи Екатерина Аржанова.

СПЕЦПРОЕКТ Сталинград от первого лица Портреты и воспоминания тех, кто пережил крупнейшее сражение Великой Отечественной

"Поезд памяти" сегодня вернулся в Калининград", - сказала Аржанова, добавив, что в поездке приняли участие 450 человек, в том числе 34 ветерана Великой Отечественной войны.

Во время поездки участники патриотической акции общались с ветеранами, слушали их рассказы о войне, а 27 марта все вместе отметили 93-летие одного из ветеранов Хакима Биктеева.

В Волгограде калининградцы приняли участие в памятном митинге с возложением цветов к Вечному огню на Мамаевом Кургане, побывали с экскурсией в интерактивном музее "Россия - моя история", музее-заповеднике "Сталинградская битва", посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы".

СПЕЦПРОЕКТ Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта За 200 дней сражения защитники города превратили каждый дом в неприступную крепость

Состав из девяти вагонов с участниками акции отправился в Волгоград 23 марта.

Право принять участие в поездке получили активисты детских и молодежных патриотических и исторических клубов, поисковых, оборонно-технических или волонтерских отрядов, движения "Юнармия", рассказала Аржанова.

Патриотическая акция "Поезд памяти" проводится правительством Калининградской области с 2007 года.

За 11 лет ее участниками стали более 5,3 тыс. жителей области. Маршруты поезда в разные годы проходили через Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск и Волгоград, Брянск.