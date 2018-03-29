Минздрав привлек сотрудников к ответственности за просрочку ответа на обращение

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минздрав России провел внутреннюю проверку и привлек к дисциплинарной ответственности сотрудников, задержавших ответ письма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура России внесла представление министру здравоохранения Веронике Скворцовой за затягивание ее ведомством рассмотрения обращения. В министерство поступило обращение с просьбой разъяснить положения федерального закона от 29 июля 2017 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья". Срок ответа на обращение составил 70 дней вместо положенных в этом случае 30.

"В связи с представлением Генеральной прокуратуры РФ о нарушении сроков рассмотрения письма заявителя в Минздраве России по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой проведена внутренняя проверка, которая выявила ответственных за просрочку ответа. Лица, задержавшие ответ на письмо заявителя, привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве также уточнили, что "предприняты дополнительные меры для предупреждения подобных инцидентов в будущем".