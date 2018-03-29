СМИ: суд отказал в прошении адвоката экс-порноактрисы вызвать Трампа для дачи показаний

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Судья отказал в прошении адвоката бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд о вызове в суд президента США Дональда Трампа для дачи свидетельских показаний. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

Ранее Майкл Авенатти, адвокат Клиффорд, которая утверждает, что вступала в интимные отношения с Трампом в 2006 году, подал соответствующее прошение в федеральный суд в штате Калифорния. Там рассматривается дело о признании недействительным соглашения, обязывающего экс-порноактрису хранить в тайне информацию о связи с Трампом, которую президент отрицает.

Авенатти настаивал на том, чтобы суд выделил два часа на допрос в качестве свидетелей Трампа и его адвоката Майкла Коэна. Авенатти указывал на необходимость выяснить, знал ли Трамп о том, что Коэн заплатил Клиффорд $130 тыс. в 2016 году в обмен на обещание не разглашать информацию об интимных отношениях.

В четверг судья Джеймс Отеро отклонил прошение Авенатти, назвав его преждевременным. Отеро заявил, что не может принять прошение к рассмотрению до тех пор, пока суд не получит документы, которые собирались подать адвокаты Трампа. Речь идет о ходатайстве с просьбой передать данное дело на рассмотрение арбитражного суда.

При этом Авенатти заявил, что, как только данные документы будут получены судом, он повторно направит прошение о вызове Трампа для дачи показаний.

Скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и бывшей порноактрисой разгорелся после соответствующей публикации в газете The Wall Street Journal в январе. Издание также рассказало, что Коэн за месяц до президентских выборов в ноябре 2016 года заплатил Клиффорд $130 тыс. для того, чтобы она хранила эту информацию в секрете. В начале марта Клиффорд подала иск с требованием признать это соглашение недействительным.