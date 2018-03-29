Bloomberg: вещание RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля

ТАСС, 29 марта. Вещание российской телекомпании RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

RT будет исключена из сетки вещания в столице США

Причиной тому является прекращение работы двух телевизионных станций WNVT и WNVC. До сих пор они обеспечивали ретрансляцию в районе столицы США более чем десятка иностранных телеканалов, в том числе RT, а также германской Deutsche Welle, французской France 24, турецкого ТРТ.

Телестанции WNVT и WNVC прекращают работу в связи с тем, что они решили продать телевизионные частоты, на которых они вещают, для использования компаниями беспроводной связи. Аукцион по продаже частот состоится через год, однако, согласно процедуре, вещание станций должно прекратиться сейчас, передает агентство.

После прекращения работы ретранслирующих компаний RT пропадет из сетки вещания провайдеров кабельного телевидения в районе Вашингтона. До сих пор российская телекомпания присутствовала в сетке, поскольку американские законы требуют от кабельных фирм предоставлять клиентам доступ ко всем каналам, ведущим вещание в данном регионе, отмечает Bloomberg.

Фредерик Томас, глава компании MHZ Networks, предоставлявшей WNVT и WNVC программы иностранных компаний, включая RT, сообщил Bloomberg, что его фирма не смогла найти варианты, позволяющие продолжить их передачу в эфир. В то же время Томас сообщил, что MHZ Networks рассматривает другие варианты вещания для этих программ, в том числе по каналам потокового видео (стриминга).

Требование американского минюста затруднило работу RT в США

В ноябре 2017 года RT по требованию министерства юстиции США зарегистрировался в качестве иностранного агента. Как отметила тогда главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, это было вынужденное решение, в противном случае все его счета могли быть арестованы. В то же время руководство RT выражало категорическое несогласие с этим требованием.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила агентству Bloomberg, что российская компания намерена продолжить работу с фирмами-партнерами для распространения передач в столице и других регионах США. Однако она отметила, что решение министерства юстиции США, обязавшего RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, осложнило эту работу. "Регистрация фактически создала неоправданное бремя во многих районах, где действует RT, а также оказала давление на наших партнеров", - цитирует слова Анны Белкиной Bloomberg.

RT обещает продолжить вещание в Вашингтоне

Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о прекращении вещания компании в столице США: "Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах".

В то же время RT в опубликованном в четверг на ее сайте сообщении пообещала, что она продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.