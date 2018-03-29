Как московские медики-ядерщики проверяют сердце с помощью изотопов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ядерная медицина становится все более распространенной формой диагностики заболеваний в Москве. Корреспондент ТАСС побывал в четверг в отделении радиоизотопной диагностики НИИ имени Н. В. Склифосовского, где он узнал, как доза радиации помогает выявлять болезни сердца, а также то, почему этот метод в будущем может обогнать популярные ныне УЗИ, ЭКГ, МРТ и флюорографию.

Медицина и инновации

Случай пенсионера Виктора Синдеева не из простых. У него мультифокальный атеросклероз (одновременное поражение сосудов сердца, мозга и крупных артерий). В НИИ имени Н. В. Склифосовского он попал после двух инфарктов.

"Врачи долго не могли поставить диагноз, а я сердечник со стажем. На восьмом десятке не так просто постоянно ходить в поликлинику на УЗИ, ЭКГ и флюорограмму", - сетует пациент.

Пенсионера подбодрила старшая медсестра отделения Татьяна Седова. По ее словам, в настоящее время технологии в столичном здравоохранении продвинулись далеко, они позволяют получить изображения пораженных органов там, где не в силах помочь старые методы.

"Флагманским в области ядерной медицины является радионуклидное исследование организма при помощи изотопов. Процедура проходит в максимально сжатые сроки, она безвредна для здоровья. Останавливающим фактором является только вопрос стоимости, так как для исследования необходимы дорогостоящие препараты и оборудование, некоторые из них не производят в России. Не все медицинские учреждения могут себе это позволить", - отметила она, провожая Синдеева в процедурную для подготовки к исследованию.

Возможности ядерной медицины доступны в области онкологии, эндокринологии, кардиологии, травматологии, нефроурологии, добавил главный специалист по лучевой диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов. В Москве пройти радиодиагностику можно в 40 учреждениях, но в будущем возможности ядерной медицины станут для столицы повсеместными.

Морозов напомнил, что в НИИ имени Н. В. Склифосовского также проводят операции с использованием радиохирургической установки Гамма-нож для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей в полости черепа. Операцию делают без разрезов кожи и трепанации черепа.

Польза или вред

Использование радионуклидов в медицине у многих вызывает вопросы, связанные с их воздействием на организм человека, рассказывает главный научный сотрудник отделения радиоизотопной диагностики НИИ имени Н. В. Склифосовского Наталья Кудряшова.

"Людей пугают слова "ядерная медицина", "изотопы". Но задумайтесь, что при этом виде диагностики лучевая нагрузка на пациента в несколько раз меньше, чем во время той же флюорографии", - сказала она.

Как правило, в своей работе специалисты применяют изотоп технеций-99, который имеет минимальную дозу лучевого воздействия на организм.

Чтобы предоставить данные о пораженном органе, технеций-99 должен попасть в кровь пациента, но не один, а в связке с лекарством-проводником, этот медикамент обеспечит мгновенную доставку изотопа к определенному органу, добавила Кудряшова. Синдеев - сердечник, поэтому для него заготовлена доза радиации с добавлением препарата "Технетрил", чувствительного именно к сердцу.

В процедурную, где медсестра сделала Синдееву инъекцию с радиоактивным веществом, журналистов не пустили. "Пациент - источник радиоактивного излучения. Без надобности посторонним лучше не подвергаться воздействию изотопов", - предупредила она.

Сердце в трехмерном изображении

После внутривенного введения инъекции больного направили в кабинет для сканирования организма при помощи Гамма-камеры. На проведение исследования у медиков есть полчаса. После этого радиоактивный препарат начнет самостоятельно выводиться из организма.

Гамма-камера занимает практически все пространство кабинета. Она имеет внушительные размеры и визуальное сходство с оборудованием для проведения магнитно- резонансной томографии. "Раздевайтесь, снимайте ювелирные украшения и устраивайтесь поудобнее", - предложил специалист по лучевой диагностике. Принявшему лежачее положение Синдееву закрепили на груди электроды.

Посредством издаваемых электродами импульсов камера просканировала Синдеева и распознала радиоактивное вещество, которое к этому времени достигло области сердца через кровоток. Через мгновение из множества снимков, полученных Гамма-камерой в разных проекциях и под разными углами, компьютер создал трехмерную модель сердца. Разные участки органа подсвечиваются на экране "холодными" и "теплыми" пятнами, значение которых понятно только специалисту.

По заверению пенсионера, воздействия Гамма-камеры он на себе не почувствовал, "только стеснялся немного" от повышенного внимания со стороны журналистов. "Если бы все процедуры были такие простые и безболезненные! Лежишь, а машина все за тебя делает", - поделился впечатлениями пациент и поспешил поинтересоваться у врача результатами исследования.

"Позднее, - сухо ответил медик. - Когда посторонние выйдут. Врачебная тайна".

По его словам, историю болезни и данные исследования изучат клиницисты. Это иногда занимает не один день. Затем будет сформирована индивидуальная тактика лечения. На ироничный вопрос Синдеева "Жить буду?" врач ответил: "Сотню лет еще, как минимум".