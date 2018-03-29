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В Чечне выпустят книгу об истории региона

Общество
29 марта, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава республики провел встречу с комиссией по истории чеченского народа, в ходе которой обсудил работу над созданием книги

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с республиканской комиссией по истории чеченского народа, где обсудил работу над созданием книги по истории региона.

"Сегодня мы обсудили промежуточные итоги работы комиссии. Руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Абдулкахир Израйилов сообщил, что члены комиссии побывали в научной командировке в Грузии, Турции и Иордании - странах, где проживают многочисленные чеченские диаспоры. Они также тесно взаимодействуют с кавказоведами, изучавшими историю чеченского народа", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он добавил, что специалисты собрали значительный архивный материал, к переводу которого предстоит привлечь лингвистов. Один из членов комиссии также занимается созданием базы о событиях, которые происходили в Чечне последние 30 лет.

После завершения работы над материалами выпустят книгу об истории Чечни, начиная с X века.

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