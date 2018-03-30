Создатель Wikipedia: регулирование интернета властями может стать опасным явлением

ШАРДЖА /ОАЭ/, 30 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Ответственность за защиту конфиденциальности данных интернет-пользователей должна лежать на частных компаниях, а регулирование интернета со стороны властей опасно. Такую точку зрения выразил в четверг американский интернет-предприниматель, основатель электронной энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс, выступая в Шардже на 7-м Международном правительственном коммуникационном форуме.

Мероприятие проходит в здании местного Экспоцентра при участии около 3 тыс. делегатов со всех концов мира: представителей правительственных и бизнес-структур, экспертных кругов и средств массовой информации. ТАСС приглашен на форум в качестве специального гостя как одно из крупнейших мировых информационных агентств.

Власти и интернет

"Ответственность за защиту конфиденциальности [данных] пользователей интернета должна лежать на частных компаниях", - отметил Уэйлс, добавив, что регулирование Всемирной паутины правительственными структурами может стать "невероятно опасным явлением". "Правительства, если у них есть оправдывающие обстоятельства, могут взломать любой тип информации, который им не нравится, - считает основатель Wikipedia. - Мы должны быть очень осторожными с вопросом регулирования интернета".

Уэйлс повторил, что "скептически относится к перспективе регулирования интернета со стороны властей". "Отношения между правительством, народом и технологиями должны быть в числе основных вопросов для всех политиков", - подчеркнул эксперт.

"Например, в Европе и США люди, избираемые для занятия постов в правительственных органах, в большинстве своем не являются экспертами в области технологий. Это ведет к тому, что власти начинают прилагать регулятивные усилия, которые, как правило, неправильные и странные", - заявил Уэйлс. "Частные компании должны гораздо серьезнее взяться за тему конфиденциальности пользователей интернета. На этом направлении многое предстоит сделать, так как альтернатива в виде регулирования интернета опасна", - подытожил он.

Навстречу новой цифровой эпохе

Форум организован под личным патронажем правителя эмирата Шарджа и члена Высшего совета ОАЭ шейха Султана бен Мухаммеда аль-Касими.

Основными темами выступлений и дискуссий в программе форума заявлены трансформация роли государственных учреждений и частных компаний в новую цифровую эпоху, цифровая дипломатия как инструмент коммуникации правительств, создание харизмы в медийном пространстве, новые медиа на службе у гуманитарных задач.

Устроители мероприятия также ставят перед собой цель создать удобную площадку, на которой компании, работающие в области информации, коммуникаций, связей с общественностью, создания имиджа, могли бы общаться между собой и делиться ценным опытом.