Facebook усилила борьбу с ложными новостями и вводит проверки на достоверность

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Соцсеть Facebook предприняла целый ряд мер для противодействия ложным новостям, удаляет ежедневно миллионы поддельных аккаунтов и распространяет за пределами США методы проверки на достоверность, в том числе фото и видеоматериалов. О мерах, предпринимаемых компанией в сфере безопасности, сообщили в четверг высокопоставленные сотрудники Facebook в беседе с журналистами. Их высказывания размещены на сайте компании.

Как заявил Гай Розен, осуществляющий в Facebook координацию усилий по обеспечению безопасности, основные усилия направлены на то, чтобы обеспечить противодействие "иностранному вмешательству", устранить из соцсети ложные учетные записи, сделать прозрачным процесс размещения рекламных объявлений в соцсети и сократить масштабы распространения сфабрикованных новостей.

Эксперты Facebook уже накопили богатый опыт борьбы с поддельными аккаунтами, отметил в свою очередь Самид Чакрабарти, занимающийся новыми программными продуктами. "Мы сейчас находимся на таком уровне, что блокируем ежедневно миллионы поддельных аккаунтов в момент их создания, прежде чем с их помощью можно было бы нанести какой-либо ущерб", - отметил он.

Его коллега Тесса Лайонс сообщила об активизации борьбы с ложными новостями с помощью проверки на достоверность. Сейчас речь идет уже не об отдельных материалах, пояснила она, а о "мерах в отношении тех, кто неоднократно распространяет фальшивые новости". В США, по ее словам, для выявления и опровержения ложных новостей, касающихся выборов разных уровней, привлекают корреспондентов агентства Associated Press во всех 50 штатах.

"У нас есть партнеры, обеспечивающие проверку достоверности в шести странах, - добавила Лайонс, - и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число". Недавно такие методы стали применять в Италии и Мексике, а, начиная со среды, началась проверка на достоверность фото и видеометериалов с помощью агентства AFP во Франции. Компания, по ее словам, намерена взаимодействовать в этой области с представителями академических кругов, экспертами компаний, действующих в сферах высоких технологий и другими партнерами.

Скандал с использованием личных данных пользователей

Вокруг компании Facebook разразился скандал в связи с использованием британской фирмой Cambridge Analytica личных данных миллионов пользователей соцсети. Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы, чтобы потенциально повлиять на их волеизъявление на выборах.

На прошлой неделе британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает, что компания вмешалась более чем в 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент. В США проверкой обоснованности скандальных разоблачений занялась Федеральная комиссия по торговле, а также прокуратуры двух штатов. По данным СМИ, первые иски к Facebook подали отдельные пользователи и инвесторы.