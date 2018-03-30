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Семьи 50 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове получили выплаты

Общество
30 марта, 8:42 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 30, марта. /ТАСС

Каждая семья получила по 5 млн рублей

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КЕМЕРОВО, 30 марта. /ТАСС/. Власти перечислили выплаты семьям 50 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили ТАСС в пятницу в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"На 50 погибших деньги уже перечислены [семьям], с остальными работа продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что общий размер выплаты каждой семье составляет 5 млн рублей, в том числе по 1 млн рублей из федерального и областного бюджетов, еще 3 млн рублей от совладельца торгового центра, предпринимателя Дениса Штенгелова.

В департаменте добавили, что за каждой семьей закреплены по три специалиста - психолог, медик и социальный работник. "Соцработник помогает с оформлением документов, сопровождает куда нужно, также при необходимости предоставляется машина", - отметили в ведомстве.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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