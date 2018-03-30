Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны: продлены гуманитарные паузы для вывода боевиков в зону деэскалации Идлиб

Общество
30 марта, 8:58 дата обновления: 30 марта, 9:31 UTC+3

Вывод боевиков проходит на основе договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии принял решение о продлении гуманитарных пауз для вывода оставшейся части боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" из Эрбина в зону деэскалации Идлиб. Об этом в пятницу сообщило Минобороны РФ.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

"Вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" из населенного пункта Эрбин (Восточная Гута) продолжается с 24 марта с. г. на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки. По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей", - говорится в сообщении.

На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца, уточнили в Минобороны РФ.

С начала проведения акции из Эрбина в провинцию Идлиб вывезено 31 915 боевиков и членов их семей, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в результате достигнутых договоренностей Центра с руководством группировки "Ахрар аш-Шам" из населенного пункта Хараста (Восточная Гута) в Идлиб были вывезены 4979 боевиков и членов их семей.

Также в военном ведомстве сообщается, что  с начала действия гуманитарных пауз более 143 тыс. человек покинули Восточную Гуту при участии Центра по примирению.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 143 тыс. человек", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки по гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин из города Дума при содействии российского Центра по примирению были выведены 1049 мирных жителей. "Всего с 28 февраля текущего года из этого населенного пункта организован выход 28495 человек", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кфар-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Маски и респираторы выдают жителям Волоколамска из-за ситуации на полигоне "Ядрово"
4
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
5
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама