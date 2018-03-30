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Росприроднадзор проверяет информацию о загрязнении воды у пляжа в Находке

Общество
30 марта, 9:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 30, марта. /ТАСС

Накануне в интернете появилось видео с угольной пылью на воде в бухте города, утверждают пользователи соцсетей

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ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, чтобы определить, чем загрязнена морская вода у пляжа в Находке, на поверхности которой образовалось темное пятно площадью 500-800 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора.

В соцсетях распространяется видео, на котором показано большое темное пятно на поверхности воды. Согласно комментариям за кадром, на видео показана бухта в Находке, а на поверхности воды - угольная пыль.

"Пятно образовалось на пляже Прикумский в Находке, его площадь примерно 500-800 кв. м. Специалисты выехали на место и взяли пробы воды, чтобы определить загрязняющее вещество, сейчас пробы изучает аккредитованная лаборатория", - сообщил собеседник агентства, добавив, что это однозначно не нефть.

В Находке из-за перевалки угля, которая ведется в портах города, существует проблема загрязнения воздуха угольной пылью, она активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году особенно обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При сильном ветре пыль разносится по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов, что вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

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