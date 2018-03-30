В регионах РФ планируют к июлю заполнить единую информационную систему соцобеспечения

ТАСС, 30 марта. Российские регионы включились в процесс заполнения единой государственной информационной системы социального обеспечения. Большинство из них планируют завершить работу к 1 июля, сообщили ТАСС в региональных отделениях Пенсионного фонда России (ПФР).

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) начала работать в России с 1 января 2018 года. В системе, оператором которой является ПФР, содержится информация о мерах соцподдержки и их получателях. Власти рассчитывают, что с внедрением ЕГИССО предоставление соцпомощи станет эффективнее, а получать информацию о выплатах и пособиях станет проще.

Заполнение системы

По данным отделений ПФР, в субъектах РФ определены поставщики информации - это министерства, различные ведомства, муниципальные власти. Им предстоит загружать в систему информацию о мерах соцзащиты, а также факты назначения выплат. "В ЕГИССО загружаются именно факты назначения, а их у одного получателя может быть несколько", - отметили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области. Всего в регионе сейчас в систему загружено около 89 тыс. таких фактов.

В Ненецком автономном округе создали рабочую группу по внедрению информационной системы, ее возглавляет первый заместитель губернатора округа. "Отделением в 2017 году заключены соглашения с шестью поставщиками информации о проведении сверки сведений о застрахованных лицах, содержащихся в информационных ресурсах ПФР и поставщика информации в ЕГИССО", - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по региону Светлана Яновицкая.

В Новгородской области в системе значится более 365 тыс. фактов назначения мер соцподдержки, в том числе данные о предоставлении ветеранам труда льготы по оплате коммунальных услуг и обеспечении бесплатными лекарствами. "Основным поставщиком данных является Министерство труда и социальной защиты Новгородской области, также это региональные министерства здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительства и ЖКХ, областной комитет ветеринарии, администрация Великого Новгорода - все, кто предоставляет гражданам различные социальные льготы", - пояснил руководитель отделения ПФР по Новгородской области Алексей Костюков.

В отделении ПФР по Самарской области сообщили, что система позволит проводить аналитику в сфере соцподдержки граждан, а значит - прогнозировать расходы бюджетов в этом направлении. Помимо этого, она также сделает поддержку более адресной. Тот факт, что вся информация по мерам соцподдержки будет находиться в одном источнике, позволит властям получить полную картину о социальном обеспечении отдельно взятого гражданина, а также принять решение о том, нуждается ли он в той или иной поддержке, отметили в пресс-службе отделения ПФР по Республике Татарстан.

Портрет нуждающейся семьи

Глава Минтруда РФ Максим Топилин, выступая на расширенном заседании правления ПФР 21 марта, сообщил, что для повышения адресности соцподдержки до 1 июля регионы должны будут составить "портреты" бедных семей, чтобы потом работать над повышением качества их жизни. Он добавил, что система позволяет провести такой анализ и собрать необходимые сведения.

"До 1 июля планируется наполнение системы в полном объеме. Затем работа будет идти в штатном режиме по мере актуализации информации", - отметили в пресс-службе пензенского отделения ПФР. В Самарской области личный кабинет гражданина в ЕГИССО тоже заработает в июле 2018 года. "Общий объем данных, который предстоит загрузить в систему в Самарской области - 3,4 млн фактов мер предоставления социальной поддержки", - уточнили в региональном отделении Пенсионного фонда.

До 1 июля планируют завершить эту работу и в Нижегородской области. К этому времени на портале станет доступным личный кабинет, в котором можно будет получить информацию о видах и суммах, получаемых пользователями мерах социальной поддержки, а также о правах на их получение.

В Псковской области, где реализуется около 500 мер соцподдержки, практически все муниципалитеты зарегистрировались в системе и получили свой пароль и логин, сообщил начальник регионального управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян. "Возникли некоторые сложности с внедрением системы, а именно с работой программного обеспечения, так как загрузка мер соцподдержки в систему происходит не очень быстро. Думаем, в ближайшее время удастся решить проблему. По нашей оценке, окончательно система заработает в Псковской области до конца года", - сказал собеседник агентства.