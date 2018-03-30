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Маски и респираторы выдают жителям Волоколамска из-за ситуации на полигоне "Ядрово"

Общество
30 марта, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В городе введен режим повышенной готовности

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Волоколамска совместно с ГУ МЧС по Московской области раздают местным жителям маски и респираторы в связи со сложной ситуацией на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ.

"По запросу жителей желающим выдают респираторы и маски", - сообщили в главке. Властями Волоколамска принято решение закупить еще одну партию средств индивидуальной защиты для жителей города. "При необходимости и по обращениям местного населения они также будут раздаваться жителям", - сказали в ГУ МЧС.

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В настоящее время в Волоколамске введен режим повышенной готовности.

Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрова" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. В этой связи они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова", но анализы не подтвердили этих предположений.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль. К этому дню на полигоне должна заработать система утилизации газа.

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