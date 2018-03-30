Победители конкурса эссе об Арктике из Южной Кореи выиграли гранты на стажировку в СВФУ

ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет объявил итоги конкурса эссе для южнокорейских студентов, победители которого получили гранты на стажировку в магистратуре учебного заведения, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Победителями стали выпускник университета Университета Корё Юн Сон И и выпускник Университета иностранных языков Хангук Пак Минчжин". <…> На данный момент идут переговоры, обсуждение условий стажировки. В перечень программ входят такие направления, как "Экономика", "Менеджмент", "Финансы и кредит". Также победители получают ежемесячную стипендию, оплату за проживание в общежитии СВФУ и медицинское страхование на весь период обучения", - говорится в сообщении.

Конкурс "Арктическая Якутия и Дальний Восток как регионы-партнеры Республики Корея" проводился с целью формирования у южнокорейских студентов более глубокого представления и знания о Дальнем Востоке России и самом крупном по территории субъекте РФ - Республике Саха, сообщили в вузе. Работы участников принимались с декабря прошлого года.

Конкурс проводится совместно с южнокорейским Институтом российских исследований Университета иностранных языков Хангук. Российско-южнокорейское сотрудничество динамично развивается по многим направлениям деятельности в области экономики, бизнеса, торговли, образования и науки, культуры и искусства. При этом возрастает роль межрегионального сотрудничества, в особенности с регионами Северо-Востока, Дальнего Востока РФ, отметили в университете.